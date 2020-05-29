«Боруссия» хочет получить более £ 100 млн за Джейдона Санчо и не намерена идти на уступки

Руководство дортмундской «Боруссии» не собирается идти на уступки в переговорах о продаже вингера Джейдона Санчо. «Шмели» просят за 20-летнего англичанина более £ 100 млн (€ 111 млн), сообщает Goal.
Санчо хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, поэтому не планирует продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до 30 июня 2022 года. Известно, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».
Существует вероятность, что из-за кризиса «Юнайтед» и «Челси» не будут готовы заплатить более £ 100 млн за Джейдона, но в таком случае оба клуба, скорее всего, попытаются включить в сделку своих игроков.
В нынешнем сезоне Санчо записал в свой актив 17 голов и 20 результативных передач в 38 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
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