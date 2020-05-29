Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси, Суарес и Рамос приняли участие в съёмках нового клипа Иглесиаса

Месси, Суарес и Рамос приняли участие в съёмках нового клипа Иглесиаса
Футбол / Испания 0

Футболисты «Барселоны» и мадридского «Реала» приняли участие в съёмках клипа на песню Fútbol y Rumba, которую исполнили Энрике Иглесиас и Anuel AA.

В клипе снялись нападающие каталонского клуба Лионель Месси и Луис Суарес, а также защитник «сливочных» Серхио Рамос.

Видео можно посмотреть на канале Anuel AA в YouTube.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в испанской Примере был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.

«Барселона», в 27 матчах набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. На втором месте расположился мадридский «Реал» (56), на третьем — «Севилья» (47).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020