«Байер» обыграл «Фрайбург» и поднялся на третье место в таблице Бундеслиги

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» принимал леверкузенский «Байер». Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц, отправивший мяч в ворота соперника на 54-й минуте. Результативную передачу отдал нападающий Леон Бэйли.
Сегодняшняя победа позволила «Байеру» подняться с пятого места на третье в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Петера Боша от дортмундской «Боруссии», которая идёт второй, составляет всего одно очко. «Фрайбург» занимает восьмое место.
В 30-м туре Бундеслиги «Фрайбург» 5 июня на своём поле сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а «Байер» на следующий день дома примет мюнхенскую «Баварию».
- 29 мая 2020
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