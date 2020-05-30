Курский «Авангард» не отпустил Ковалёва в «Ростов»

Как стало известно «Чемпионату», курский «Авангард» не отпустил в «Ростов» 20-летнего защитника Константина Ковалёва.

За десять дней ростовчане сделали курскому «Авангарду» три предложения, каждый раз улучшая условия возможной сделки, однако руководство курского клуба ответило отказом, после чего «Ростов» вышел из переговорного процесса.

Напомним, «Авангард» по финансовым причинам не сможет выступить в чемпионате Футбольной национальной лиги следующего сезона и будет играть в ПФЛ.

Константин Ковалёв в прошедшем первенстве ФНЛ сыграл 18 матчей, в которых забил 1 гол. Набрав в минувшем розыгрыше ФНЛ в 27 турах 29 очков, курский «Авангард» занял 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала пять побед, потерпела восемь поражений и 14 раз сыграла вничью.