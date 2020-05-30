Аршавин — о переговорах с «Барсой»: «Зенит» ответил, что готов обменять меня на Месси
Бывший полузащитник «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин рассказал о причинах несостоявшегося трансфера в каталонскую «Барселону» летом 2008 года.
«Там не было вопроса, чтоб я мог доплатить. В «Арсенал» меня продали за € 18 млн, а «Барса» давала € 15 млн. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал ещё. Было просто летом предложение.
Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продаётся. Доплатил бы я свои, чтоб в «Барсе» оказаться? Не знаю», — цитирует Андрея «Матч ТВ».
Аршавин перешёл в лондонский «Арсенал» в феврале 2009 года. В составе «канониров» российский форвард провёл пять сезонов.
Андрей Аршавин объяснил свою фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы»
- 30 мая 2020
-
01:27
-
01:01
-
00:54
-
00:43
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
- 29 мая 2020
-
23:23
-
23:05
-
23:00
-
22:57
-
22:30
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:11
-
20:07
-
19:42
-
19:39
-
19:09
-
19:07
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:49
Партнерский контент