Аршавин — о переговорах с «Барсой»: «Зенит» ответил, что готов обменять меня на Месси

Бывший полузащитник «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин рассказал о причинах несостоявшегося трансфера в каталонскую «Барселону» летом 2008 года.

«Там не было вопроса, чтоб я мог доплатить. В «Арсенал» меня продали за € 18 млн, а «Барса» давала € 15 млн. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал ещё. Было просто летом предложение.

Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продаётся. Доплатил бы я свои, чтоб в «Барсе» оказаться? Не знаю», — цитирует Андрея «Матч ТВ».

Аршавин перешёл в лондонский «Арсенал» в феврале 2009 года. В составе «канониров» российский форвард провёл пять сезонов.