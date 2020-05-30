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Игрок «Байера» Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю

Игрок «Байера» Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю
Футбол / Германия 0

20-летний полузащитник «Байера» Кай Хаверц, забив 35-й гол в рамках чемпионата Германии в матче 29-го тура с «Фрайбургом» (1:0), стал лучшим бомбардиром Бундеслиги для игроков до 21 года за всю историю, сообщает Gracenote в «Твиттере».

На втором месте списка бомбардиров расположился экс-форвард «Шальке» Клаус Фишер, забивший 34 гола. Третий – экс-игрок «Кёльна» Дитер Мюллер с 32 голами.

4-ю строчку разделили сразу три игрока – Вальтер Бехтольд («Айнтрахт» Франкфурт), Ули Хёнесс («Бавария») и Райнер Будде («Дуйсбург»), на счету которых по 28 забитых мячей.

Кай Хаверц в текущем сезоне принял участие в 38 встречах за «Байер» во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 8 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», которые готовы выложить за игрока € 100 млн.

«Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем
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