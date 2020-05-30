Игрок «Байера» Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю

20-летний полузащитник «Байера» Кай Хаверц, забив 35-й гол в рамках чемпионата Германии в матче 29-го тура с «Фрайбургом» (1:0), стал лучшим бомбардиром Бундеслиги для игроков до 21 года за всю историю, сообщает Gracenote в «Твиттере».
На втором месте списка бомбардиров расположился экс-форвард «Шальке» Клаус Фишер, забивший 34 гола. Третий – экс-игрок «Кёльна» Дитер Мюллер с 32 голами.
4-ю строчку разделили сразу три игрока – Вальтер Бехтольд («Айнтрахт» Франкфурт), Ули Хёнесс («Бавария») и Райнер Будде («Дуйсбург»), на счету которых по 28 забитых мячей.
Кай Хаверц в текущем сезоне принял участие в 38 встречах за «Байер» во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 8 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», которые готовы выложить за игрока € 100 млн.
- 30 мая 2020
-
02:43
-
02:16
-
02:01
-
01:43
-
01:27
-
01:01
-
00:54
-
00:43
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
- 29 мая 2020
-
23:23
-
23:05
-
23:00
-
22:57
-
22:30
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:11
-
20:07
-
19:42
-
19:39
-
19:09
-
19:07
-
18:54
-
18:53
-
18:30