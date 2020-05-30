Экс-игрок ЦСКА Абель Эрнандес может вернуться в чемпионат Италии

29-летний уругвайский нападающий Абель Эрнандес, выступающий в чемпионате Катара за «Аль-Ахли», может вновь вернуться в Италию, где он выступал с 2009 по 2014 год в составе «Палермо», сообщает TMW.

По информации источника, серьёзный интерес к игроку проявляет клуб второго дивизиона чемпионата Италии «Беневенто», который в следующем сезоне наверняка вернётся в высший дивизион, так как имеет 20 очковый отрыв к 28-туру Серии Б.

Абель Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». В июле 2019 года уругваец стал игроком катарского «Аль-Ахли», за который он провёл в текущем сезоне 16 встреч, поразив ворота 7 раз и отдав одну голевую передачу.



На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.