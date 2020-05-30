Компани отказался от предложения Гвардиолы стать его ассистентом в «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани отказался от предложения главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы стать его ассистентом, сообщает The Times.

34-летний футболист выступает за «Андерлехт» и занимает должность играющего тренера. Несколько дней назад источники в бельгийском клубе сообщили, что по окончании контракта Компани намерен полностью посвятить себя «Андерлехту». Отмечается, что переговоры Венсана с Хосепом Гвардиолой имели неофициальный характер.



Ранее должность ассистента главного тренера «Манчестер Сити» занимал Микель Артета, возглавивший по ходу текущего сезона лондонский «Арсенал».



Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в немецкий «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.



В нынешнем сезоне за «Андерлехт» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. В 7 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.