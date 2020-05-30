«Милан» желает подписать в качестве свободного агента Джеффа Хендрика из «Бёрнли»

«Милан» заинтересован в подписании в качестве свободного агента игрока «Бёрнли» Джеффа Хендрика, сообщает Sky Sports.
28-летний ирландец не смог согласовать свой новый контракт с английским клубом и, по всей видимости, летом выйдет на рынок свободных агентов. «Милан» сообщил о своей заинтересованности в Хендрике до пандемии коронавируса и в настоящее время игрок оценивает свои варианты перед следующим трансферным окном. Ряд других клубов английской Премьер-лиги также проявляют интерес к игроку, который был одним из ключевых игроков в полузащите «Бёрнли» под руководством Шона Дайча.
28-летний футболист присоединился к «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2016 года за тогда рекордные для клуба £ 10,5 млн. С тех пор Хендрик провёл 139 матчей за клуб, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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