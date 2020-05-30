Рияд Марез: у «Манчестер Сити» есть всё для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез оценил шансы «горожан» на победу в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что сейчас самое время выиграть Лигу чемпионов. У нас есть отличная команда и главный тренер, у нас есть всё, так что это хорошее время. Не знаю, лучшие ли мы, но мы достаточно хороши, чтобы победить. Лига чемпионов сложна, все хотят её выиграть, поэтому это будет большая битва», — приводит слова Мареза Goal.



Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 29-летний алжирский форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (в 15 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.