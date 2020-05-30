Действующий арбитр Лиги чемпионов Славко Винчич оказался замешан в деле по наркоторговле

40-летний словенский арбитр Славко Винчич, обслуживавший в текущем сезоне матчи Лиги чемпионов, был арестован в рамках полицейского расследования дела о наркоторговле, проституции и продажи оружия в Боснии и Герцеговине, сообщает The Sun.

В одном из домов города Биелин в Боснии полиции был проведён обыск, в ходе которого было задержано 26 человек, среди которых оказался и Винчич.

«В ходе обыска дома и транспортных средств, которыми пользовались подозреваемые, было обнаружено и изъято 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три бронежилета, более € 10 тыс. в различных валютах, телефоны и ноутбуки», — сообщает пресс-служба полиции Биелина.

«В этом доме я оказался случайно. После встречи с некоторыми деловыми партнерами, меня пригласили на вечеринку на ранчо, на которое мы ответили согласием. Я сидел за столом с моей компанией, внезапно пришла полиция, и то, что произошло, произошло. Я не имею никакого отношения к арестованным. Когда выяснилось, что мы их даже не знаем, то нас отпустили домой, — прокомментировал ситуацию сам арбитр.

В текущем сезоне Винчич обслужил 25 встреч различных турниров, среди которых 3 матча групповой стадии Лиги чемпионов, такие как, «Брюгге» — «Галатасарай» (0:0), «Генк» — «Ливерпуль» (1:4), «Манчестер Сити» — «Шахтёр» (1:1).