Перед сердечным приступом Рональд Куман проехал 96 км на велосипеде

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что предшествовало его госпитализации 3 мая из-за проблем с сердцем.
«Я проехал 96 километров на велосипеде с другом и вернулся домой в изнеможении. Когда отдыхал, моя грудь болела. Я начал потеть и стал очень бледным. К счастью, моя жена была дома, и мы вызвали скорую помощь, которая немедленно приняла меры. Центральная коронарная артерия была заблокирована. Мой отец умер, когда ему было 75 лет от остановки сердца. Это болезнь, которая присутствует в моей семье. Я действительно думал, что смогу справиться со всем миром, я был полностью здоров.
В марте я записывался на обследование, но оно было перенесено из-за коронавируса. Хотел бы знать, сколько людей погибло из-за перенесённых в этой связи операций», — цитирует Кумана RTL.
Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.
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