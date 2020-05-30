Медель: Видаль просто умирает от желания играть в «Боке Хуниорс»

Полузащитник сборной Чили и «Болоньи» Гари Медель сообщил, что его соотечественник Артуро Видаль, выступающий в составе «Барселоны», очень хотел бы перейти в «Боку Хуниорс».



«Артуро хотел бы играть в «Боке Хуниорс» со мной или без меня. Ему нравится эта команда, и он следит за ней в соцсетях. Это единственная команда в Аргентине, за которой он следит. Он просто умирает от желания играть в «Боке».



Возвращение в «Боку»? Всё меняется. Я много говорю с Рикельме. Раз в неделю как минимум. И он предложил мне вернуться. Когда я ушёл из «Боки Хуниорс», был ещё молодым парнем и не осознавал величия клуба. Вернуться было бы исполнением мечты», — приводит слова Меделя Eurosport со ссылкой на Radio Continental.

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