Сетьен: думаю, 5 замен в матче повредят «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал введение дополнительных двух замен в оставшихся матчах сезона.



«Не знаю, повредит это или поможет. Думаю, что при нашем стиле игры это повредит. Исход многих матчей мы решаем на финальном отрезке игры. Если соперник сможет выпускать свежих игроков в концовке матча, мы потеряем преимущество. Но это может на определённое время дать нам дополнительные ресурсы. Посмотрим, как будет.



Игроки отдохнули психологически. И сейчас очень хотят вернуться на поле. Сам по себе такой долгий перерыв уже является сильной мотивацией. Конечно, это будет большой стресс, поскольку осталось доиграть ещё 11 матчей. И не известно, как это повлияет на футболистов. Станет ясно только когда начнём играть», — приводит слова Сетьена AS.

Ранее стало известно, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) одобрила увеличение количества разрешённых замен с трёх до пяти. Также командам будет позволено расширить заявку на матчи с 18 игроков до 23, а во время встреч будут организованы две паузы, чтобы футболисты могли попить.