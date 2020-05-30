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«Рено» остаётся в Формуле-1, Лигу чемпионов могут доиграть в Германии. Главное к утру

«Рено» остаётся в Формуле-1, Лигу чемпионов могут доиграть в Германии. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Рено» остаётся в Формуле-1, Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх», Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes, «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Филиппе Коутиньо за £ 8 млн и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Рено» остаётся в Формуле-1.

2. Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх».

3. Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes.

4. «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать Филиппе Коутиньо за £ 8 млн.

5. Игрок «Байера» Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю.

6. НБА определилась с форматом доигровки сезона.

7. «Уильямс» расторгла контракт с титульным спонсором ROKiT, владельцы готовы продать команду.

8. «Байер» обыграл «Фрайбург» и поднялся на третье место в таблице Бундеслиги.

Сезон РПЛ разрешено начать со зрителями, Роналду может покинуть «Ювентус». Главное к утру
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