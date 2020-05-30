Мемфис Депай восстановился после травмы колена
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай восстановился после травмы колена, сообщает AD.
Напомним, форвард получил травму в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (0:1), который прошёл в декабре 2019 года. Позже у Депая был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
По информации источника, 26-летний нидерландский футболист приступит к тренировкам через неделю. В «Лионе» рассчитывают, что Депай наберёт форму к августу.
В сезоне-2019/2020 Депай принял участие в 18 матчах за «Лион», забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». Сезон-2020/2021 в чемпионате Франции начнётся 22 августа.
Мемфис Депай не принимает предложения по новому контракту от «Лиона»
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