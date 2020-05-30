Александр Головин рассказал о лучшем подарке в жизни

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился воспоминаниями о детстве. Сегодня, 30 мая, российскому хавбеку исполняется 24 года.
«Впервые за шесть лет праздную день рождения дома. Очень рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан, за мужиков. Забил тогда три штрафных и мы выиграли — 3:2. А когда был маленьким, на день рождения проснулся и родители сразу мяч подарили, но он оказался мини-футбольным. Я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола. Это был лучший подарок в жизни», — приводит слова Головина пресс-служба сборной России на странице в «Твиттере».
Головин оказался в системе ЦСКА в 2012 году, а за главную команду «армейцев» выступал с 2014 по 2018 год. Перейдя в «Монако», Александр стал самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.
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