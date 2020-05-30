«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 30 мая, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбург состоится матч 29-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Вольфсбург» — «Айнтрахт» на «Чемпионате»



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 28 туров «Вольфсбург», набрав 42 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице. Франкфуртский «Айнтрахт» (29) — на 14-м месте.