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«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Шальке» — «Вердер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Шальке» — «Вердер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 30 мая, состоится матч «Шальке-04» – «Вердер». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

После 28 туров «Шальке», набрав 37 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Бременский «Вердер» (22) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 28 матчах набравшая 64 очка.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020

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