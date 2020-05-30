«Шальке» — «Вердер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 30 мая, состоится матч «Шальке-04» – «Вердер». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 28 туров «Шальке», набрав 37 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Бременский «Вердер» (22) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 28 матчах набравшая 64 очка.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 30 мая 2020
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