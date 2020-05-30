«Бавария» — «Фортуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 30 мая, состоится матч «Бавария» – «Фортуна». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.



После 28 туров мюнхенская «Бавария», набрав 64 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дюссельдорфская «Фортуна» (27) — на 16-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (57) и «Байер» (56).



Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020