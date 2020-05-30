25-летний игрок из Боливии скончался от коронавируса
Боливийский футболист Дейберт Франс Роман Гузман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба Федерации футбола Боливии (FBF) на странице в «Твиттере».
Роман выступал в составе команды университета Тринидада, который играет в одном из низших дивизионов чемпионата Боливии. Ранее от коронавируса скончались отец футболиста, Белизарио Роман, и его дядя, Кармело Роман.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По информации на 30 мая, коронавирусом заразилось более 6 млн человек. От него скончалось более 366 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,6 млн человек.
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