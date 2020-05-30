Брат Самохвалова: у него были проблемы — просто так сердце не останавливается

Василий Самохвалов, брат защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, рассказал о возможной причине смерти футболиста. 20 апреля 2020 года Иннокентий скончался от сердечной недостаточности после тренировки.



«Это стало известно четыре года назад. Кеша не прошел тест, ему нужно было пройти обследование. Врачи выявили, что у него осложнение на сердце. Как им показалось, могло быть из-за инфекционного заболевания. После этого он какой-то период лечился — около года занимался восстановлением. Затем его показатели улучшились, он вернулся в футбол, тренировался, играл. В течение этого периода получал допуски, но не всегда сразу. Бывало, общался с ним, он мне говорил, что тест пока не сдал, но отправляют на дополнительное обследование. После этих обследований он эти допуски получал.



Но проблемы были. Это подтверждается тем, что показатели не всегда были идеальными, что нужно было проходить дополнительное обследование и чётче его контролировать. Только врач мог ему сказать «стоп» или двигаться дальше. Естественно, любой спортсмен, который отдает жизнь спорту, хочет продолжать заниматься любимым делом. Мое мнение, как профессионального спортсмена, просто так сердце не останавливается. Не только у спортсменов — вообще у людей. Да, статистика знает разные случаи, но это не было случайностью. Очень хотел бы выразить от нашей семьи благодарность тем, кто выразил поддержку: это были и болельщики, и непосредственно клуб, агент Кеши.



Бывают такие моменты, когда вроде всё нормально, по показателям хорошо, но если чувствуешь что-то, остановись, узнай, сходи к нескольким специалистам. Наведи справки, что тебя беспокоит. Каждый человек все-таки должен к себе прислушиваться и не пренебрегать. Если ему сказали, что нужно остановиться, значит, нужно было остановиться», — цитирует Василия «Матч ТВ».

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