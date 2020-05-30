«Атлетико» вернул Кайо Энрике из аренды в «Гремио»
«Гремио» сообщил, что защитник Кайо Энрике, выступавший в составе команды на правах аренды, вернётся в мадридский «Атлетико». Арендное соглашение 22-летнего бразильского футболиста было рассчитано до конца 2020 года.
«По просьбе „Атлетико“ защитник Кайо Энрике вернётся в испанский клуб. „Гремио“ выражает благодарность спортсмену за самоотдачу и услуги, которые он оказывал в течение периода, когда носил триколор», — говорится в заявлении пресс-службы «Гремио», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Энрике принял участие в 5 матчах за «Гремио», но не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 11 июня.
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