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Рюдигер пытается убедить Вернера перейти в «Челси»

Рюдигер пытается убедить Вернера перейти в «Челси»
Футбол / Германия 0

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер пытается поспособствовать трансферу в лондонский клуб нападающего Тимо Вернера из «РБ Лейпциг». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, Рюдигер и Вернер — давние друзья: с 2013 по 2016 год оба футболиста выступали за «Штутгарт». Оба игрока выступают в составе сборной Германии.

Вернер играет за «РБ Лейпциг» с 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 24 мяча и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.

Ранее стало известно, что миланский «Интер» отказался от идеи трансфера Вернера. Основным претендентом на Тимо помимо «Челси» является «Ливерпуль».

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