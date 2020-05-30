«Реал» может заплатить € 30 млн за 18-летнего вингера «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Don Balon. По информации издания, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер испанского гранда Зинедин Зидан.



Ради подписания контракта с 18-летним футболистом «Реал» готов расстаться с € 30 млн. Действующее соглашение Сака с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В январе 2019-го Букайо стал первым игроком 2001 года рождения, сыгравшим в АПЛ.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги британец провёл 18 матчей за «Арсенал» (12 — в основе), в которых отдал три результативные передачи. Стоит отметить универсальность футболиста — за лондонский клуб он выступает как на позиции крайнего защитника, так и на фланге атаки.