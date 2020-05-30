Кверквелия проводит тренировки на даче у Сёмина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о настроении и состоянии Юрия Сёмина после решения руководства «Локомотива» не продлевать с ним контракт.



«Настроение у него нормальное. Пока ситуация переваривается. Он крепкий, но не железный. Надо, чтобы всё немножко устаканилось. Сёмин не из тех людей, кто будет каким-то образом выказывать обиду. Если и говорит какие-то вещи, то лишь те, которые сейчас и так всем понятны. Общий посыл – футболом там и не пахнет.



Он очень могучий, его не сломать. Держит себя в хорошей физической форме. Мы регулярно общаемся. Как ни позвонишь: «Юр, что делаешь?» — «На велосипеде еду». Или бегает, или в бассейне. Да у него сейчас Кверквелия на даче тренируется! Благо территория позволяет. Через день приезжает – беговая работа, нагрузки. Если бы Сёмин обиделся, мог сказать, знаешь, извини, мне сейчас не до этого. Так нет же! Нарисовал ему программу, занимается, помогает! Это тоже в характере Сёмина.



И потом, он опытный. Понимает, такова судьба любого тренера — рано или поздно тебя обязательно выгонят», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

Б. Игнатьев: Сёмин будет работать дальше, разговоров о завершении карьеры точно нет