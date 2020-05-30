Журналист: в «Габале» пресс-атташе клуба боялся подходить к Сёмину

Журналист Руслан Микайыллы поделился воспоминаниями об общении с Юрием Сёминым в период его работы на посту главного тренера «Габалы».
«В общении с прессой Сёмин был очень спокойным. Не высокомерно себя вёл, но довольно статно. Перед каждым туром я ему звонил. Можно сказать, был единственным журналистом, кто общался с Сёминым. Как правило, он охотно отвечал на вопросы, но иногда приходилось с диктофоном побегать. Запомнилось, что пресс-атташе клуба боялся к нему подходить», — сказал Микайыллы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.
Напомним, Сёмин возглавлял «Габалу» с 2013 по 2014 год. Под руководством российского специалиста клуб занял 3-е место в чемпионате Азербайджана в сезоне-2013/2014 и стал финалистом Кубка страны.
- 30 мая 2020
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