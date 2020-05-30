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«ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и предложил за него «Лацио» € 60 млн

«ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и предложил за него «Лацио» € 60 млн
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич снова попал на радары «Пари Сен-Жермен». По информации Le10sport, французский гранд уже вступил в переговоры с римлянами и предложил за футболиста € 60 млн.

Напомним, летом 2019 года игрок сборной Сербии был одной из самых желанных целей топ-клубов на трансферном рынке. Впрочем, «Лацио» не захотел отпускать своего лидера менее чем за € 100 млн — столь высокий ценник отпугнул потенциальных покупателей.

В текущем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич провёл 25 матчей за «Лацио», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На его счету шесть матчей в Лиге Европы — в них серб забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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