«ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и предложил за него «Лацио» € 60 млн

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич снова попал на радары «Пари Сен-Жермен». По информации Le10sport, французский гранд уже вступил в переговоры с римлянами и предложил за футболиста € 60 млн.



Напомним, летом 2019 года игрок сборной Сербии был одной из самых желанных целей топ-клубов на трансферном рынке. Впрочем, «Лацио» не захотел отпускать своего лидера менее чем за € 100 млн — столь высокий ценник отпугнул потенциальных покупателей.



В текущем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич провёл 25 матчей за «Лацио», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На его счету шесть матчей в Лиге Европы — в них серб забил один мяч и отдал одну результативную передачу.