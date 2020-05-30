Матч УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится. Во львовском клубе выявлен коронавирус
Матч 24-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится, сообщается на официальном сайте турнира.
Напомним, сегодня, 30 мая, чемпионат Украины возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекцией. Проведение матча «Карпат» и «Мариуполя» было запланировано на завтра, 31 мая. Причиной отмены встречи стали положительные результаты тестов на коронавирус у некоторых футболистов и сотрудников львовского клуба. Сообщается, что инфицированные были переведены на режим самоизоляции, у всех заболевание протекает бессимптомно. Клуб оперативно проинформировал руководство УПЛ о сложившейся ситуации.
Решение о дальнейшей судьбе матча «Карпаты» — «Мариуполь» будет принято в ближайшее время.
Минздрав Украины разрешил возобновить национальный чемпионат с 30 мая
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