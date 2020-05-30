Дзола: Азар и Виллиан страдали от тренировок Сарри в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Джанфранко Дзола рассказал о тонкостях тренерской работы Маурицио Сарри, помощником которого он был в сезоне-2018/2019.



«Эден Азар и Виллан — талантливые футболисты, способные выигрывать матчи в одиночку, однако они страдали от упражнений, которые давал Сарри. Как бы там ни было, такие тренировки были необходимы другим игрокам.



Да, откровенно говоря, им было скучно, но они продолжали работать. Именно благодаря этому „Челси“ прибавлял в игре в моменты, когда у других команд были спады.



В начале сезона каждый игрок „Челси“ с удовольствием выполнял каждое из упражнений, но чем дальше, тем утомительнее это было. Матчей было много, тренировки были одинаковыми, и футболистам становилось скучно. Впрочем, рутина — это часть нашей работы. Иногда что-то может надоесть, но, если это часто повторять, сильнее отточишь данный элемент», — цитирует Дзолу Goal.com.



Напомним, Маурицио Сарри проработал в «Челси» один сезон. В АПЛ «Челси» стал третьим, параллельно выиграв Лигу Европы.