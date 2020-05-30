Защитник Калошин вернулся в «Ахмат» после аренды в «Торпедо»

«Ахмат» сообщил, что 22-летний защитник Павел Калошин вернулся в расположение грозненской команды из московского «Торпедо», в составе которого выступал на правах аренды.



«Закончился срок аренды в московском «Торпедо» защитника грозненцев Павла Калошина. Футболист прибыл в расположение клуба и будет готовиться к новому сезону», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».



Калошин принял участие в 2 матчах за «Торпедо» в Футбольной национальной лиге, однако не сумел отметиться результативными действиями. Сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Российская Премьер-Лига возобновится 21 июня. Сезон-2019/2020 в ФНЛ и ПФЛ был завершён досрочно.