Защитник Калошин вернулся в «Ахмат» после аренды в «Торпедо»
«Ахмат» сообщил, что 22-летний защитник Павел Калошин вернулся в расположение грозненской команды из московского «Торпедо», в составе которого выступал на правах аренды.
«Закончился срок аренды в московском «Торпедо» защитника грозненцев Павла Калошина. Футболист прибыл в расположение клуба и будет готовиться к новому сезону», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Калошин принял участие в 2 матчах за «Торпедо» в Футбольной национальной лиге, однако не сумел отметиться результативными действиями. Сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Российская Премьер-Лига возобновится 21 июня. Сезон-2019/2020 в ФНЛ и ПФЛ был завершён досрочно.
- 30 мая 2020
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:56
-
12:49
-
12:37
-
12:11
-
12:06
-
11:48
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:06
-
10:58
-
10:39
-
10:36
-
10:19
-
10:18
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:25
-
09:19
-
08:30
-
06:57
-
06:34
-
05:43
-
05:33
-
04:47
-
04:28
-
03:18
-
02:43
-
02:16
-
02:01
-
01:43
Партнерский контент