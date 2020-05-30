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В «Сампдории» более 15 человек переболело коронавирусом

В «Сампдории» более 15 человек переболело коронавирусом
Футбол / Италия 0

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Италии, а также рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на команде.

«Рады, что возобновился сезон. Значит, мы побеждаем монстра под названием «коронавирус». Мы боролись с невидимым врагом, но я всегда говорил, что сможем начать проводить матчи при определённых условиях.

«Сампдория» серьёзно пострадала из-за пандемии, но сейчас парни в порядке. Жаль, что ничего не знали об этой болезни. У нас было 15–17 положительных результатов тестов на коронавирус, и это не шутка", — приводит слова Ферреро Football Italia со ссылкой на Radio Marte.

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Возобновление турнира запланировано на 20–21 июня.

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