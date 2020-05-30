В «Сампдории» более 15 человек переболело коронавирусом

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро поделился мнением о возобновлении сезона в чемпионате Италии, а также рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на команде.
«Рады, что возобновился сезон. Значит, мы побеждаем монстра под названием «коронавирус». Мы боролись с невидимым врагом, но я всегда говорил, что сможем начать проводить матчи при определённых условиях.
«Сампдория» серьёзно пострадала из-за пандемии, но сейчас парни в порядке. Жаль, что ничего не знали об этой болезни. У нас было 15–17 положительных результатов тестов на коронавирус, и это не шутка", — приводит слова Ферреро Football Italia со ссылкой на Radio Marte.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Возобновление турнира запланировано на 20–21 июня.
- 30 мая 2020
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:56
-
12:49
-
12:37
-
12:11
-
12:06
-
11:48
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:06
-
10:58
-
10:39
-
10:36
-
10:19
-
10:18
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:25
-
09:19
-
08:30
-
06:57
-
06:34
-
05:43
-
05:33
-
04:47
-
04:28
-
03:18
-
02:43
-
02:16
-
02:01
-
01:43