Видео: удивительное празднование игроков «РБ Зальцбург», победивших в Кубке Австрии

Правила социального дистанцирования порождают очередные комичные случае в мире футбола. Организаторы финального матча за Кубок Австрии предоставили участникам матча специфические условия.



Матч начался с исполнения национального гимна Австрии, который футболисты слушали не в привычной шеренге, а выстроившись в три ряда на расстоянии нескольких метров друг от друга.



Награждение носило схожий характер, однако особую комичность ситуации придавали кружочки на специально расстеленном баннере, пределы которых футболисты не имели права покидать.

Победу в матче одержал «Ред Булл Зальцбург», разгромивший «Аустрию Лустенау» — 5:0.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру были отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 365 тыс. человек умерло.