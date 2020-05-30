Российские лиги могут быть переименованы к сезону-2021/2022

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв рассказал о причинах скорого переименования российских футбольных дивизионов.



«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моём понимании, эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-Лига непрофессиональная? Появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно, с единой логикой.



Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно — «Высшая лига — Первая лига — Вторая лига». Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига — Лига развития — Лига регионов. Наверняка будут ещё варианты, и все они будут представлены на экспертное мнение. Будем проводить социологические исследования по стране. Для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.



К новым названиям, думаю, придем к сезону-2021/2022. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров, спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнёров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, она провела большую работу по изменению», — приводит слова Соловьёва «Комсомольская правда».