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ЦСКА объявил об уходе Паулино Гранеро из клуба

ЦСКА объявил об уходе Паулино Гранеро из клуба
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе тренера по физической подготовке Паулино Гранеро из московского клуба в связи с истечением срока действия контракта.

«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гранеро покинул ЦСКА. Гранеро работал в московском клубе с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов.

Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб
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