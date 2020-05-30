ЦСКА объявил об уходе Паулино Гранеро из клуба

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе тренера по физической подготовке Паулино Гранеро из московского клуба в связи с истечением срока действия контракта.
«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гранеро покинул ЦСКА. Гранеро работал в московском клубе с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов.
- 30 мая 2020
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