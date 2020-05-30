«Монако» поздравил Головина с 24-летием, представив его в образе ангела

Пресс-служба «Монако» выложила в своём официальном "инстаграме" поздравление с днём рождения полузащитнику Александру Головину. На фото игрок сборной России, которому сегодня исполняется 24 года, предстал в образе ангела.



«Ангел. С днём рождения», — подписано фото.

Ранее стало известно, что Александр попал в команду сезона чемпионата Франции по версии популярного футбольного симулятора FIFA 20.



Головин начал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира — 2018 хавбек перешёл в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.