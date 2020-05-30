Линекер — о Месси: я фанат Роналду, но о лучшем игроке в истории и спорить нечего

Бывший форвард «Барселоны», а ныне спортивный эксперт на британском телевидении Гари Линекер объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.



«Как и Майкл Джордан в баскетболе, Месси является лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол.



Люди могут утверждать, что есть футболисты лучше Месси, его сравнивают с Роналду, говорят, что португалец лучше… Я тоже большой фанат Роналду, но, если говорим о лучшем футболисте в истории, споров возникать не должно — это Месси.



Многие ставят в упрёк Лионелю, что он побеждал исключительно с „Барселоной“, тогда как Роналду выигрывал и с клубами, и со сборной. По-моему, это странно.



Безусловно, рядом с Лео всегда были великолепные партнёры, однако его статистика говорит сама за себя. Раз за разом он доказывает, что его недоброжелатели неправы.



Даже в последние сезоны, когда „Барса“ была уже „не та“, его вклад в игру не уменьшался. Без него же на поле и вовсе творится какой-то бардак», — написал Линекер в своей колонке на сайте BBC.