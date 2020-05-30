Игорь Шалимов: только несколько игроков «Ахмата» имеют лишний вес

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о возобновлении тренировок после приостановки РПЛ, а также отметил хорошее физическое состояние игроков грозненской команды.

«Начали работу в группах, на этом этапе у нас беговая программа. Первый сбор запланировали десятидневный. Утром — бег, вечером — работа с мячами. Опять-таки, группами. Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу, учитывая все обстоятельства, в том числе домашнюю самоизоляцию. Ожидания, к счастью, не оправдались, только несколько человек имеют максимум килограммов лишнего веса, что вполне допустимо. В эту вынужденную паузу они не сидели дома сложа руки, занимались, придерживались диеты, мы ежедневно рассылали в командный чат программу.

Одно из отличий от обычных сборов — отсутствие возможности проводить контрольные матчи. С этим ничего не поделаешь, все в одинаковых условиях. Может быть, в других регионах, в той же Москве, кто-то найдет соперников. У нас соперников не будет, будем проводить двусторонние игры. Тем ребятам-легионерам, которые прибыли из-за границы и находятся на карантине, сделаем укороченную беговую программу, когда они начнут работу. Думаю, за две недели, пусть не в идеальной, но в оптимальной форме они подойдут. Они приехали в порядке, без лишнего веса, выполняли дома план работы», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата» на странице клуба в «Инстаграме».