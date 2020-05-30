Оздоев: хотелось бы все три матча Евро-2020 сыграть в Питере — воздух здесь свой, родной

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мыслями о перенесённом чемпионате Европы, который пройдёт в том числе и на территории России.
«Как скажется на сборной перенос Евро на 2021 год? Не знаю. Возможно, за этот год кто-то из футболистов проявит себя и у тренерского штаба появится более широкий выбор. Да и у игроков, которые отыграли в отборочном цикле, будет время на подготовку.
Первый же матч, с Данией, выездной? Хотелось бы все три матча группового турнира сыграть в Питере. Только жребий распорядился иначе. Если же говорить о давлении, на таких турнирах, как чемпионат Европы, оно одинаково и дома, и в гостях. Не сомневаюсь, что и в Копенгагене сборная России не останется без поддержки, хотя в Питере она была бы на порядок мощнее. Да и воздух здесь свой, родной», — цитирует Оздоева «Спорт уик-энд».
- 30 мая 2020
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