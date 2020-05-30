Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара хочет вернуться в «Барселону»
Испанский полузащитник Тьяго Алькантара рассматривает возможность ухода из «Баварии» и возвращение в Испанию. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Bild, инициатива исходит от семьи футболиста. Алькантара может отказаться от продления контракта с мюнхенцами, который истекает в 2021 году.
Сообщается, что приоритетным вариантом продолжении карьеры Алькантара видит возвращение в «Барселону». Напомним, Тьяго является воспитанником каталонского клуба — в 2013 году он перешёл в «Баварию», последовав туда вслед за наставником — Хосепом Гвардиолой.
За семь сезонов Алькантара шесть раз становился чемпионом Германии. В этом сезоне испанец провёл за «Баварию» 23 матча в Бундеслиге и забил три мяча.
- 30 мая 2020
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