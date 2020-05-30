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Джейдон Санчо сделал татуировки с героями культовых мультфильмов

Джейдон Санчо сделал татуировки с героями культовых мультфильмов
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо появился на тренировке немецкого клуба с новыми татуировками. На руки британца появились герои культовых мультфильмов — неполной семьи Симпсонов (Барт, Мардж и Мэгги) и синего ежа Соника.

Фото доступно в официальном "твиттере" The Sun Football.

Напомним, Санчо является желанной целью для многих европейских грандов. Футболист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, поэтому не планирует продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до 30 июня 2022 года. Известно, что среди прочих в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Санчо записал в актив 17 голов и 20 результативных передач в 38 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

«Боруссия» хочет получить более £ 100 млн за Джейдона Санчо и не намерена идти на уступки
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