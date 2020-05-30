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Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем
Футбол / Прочие турниры 0

Павлодарский «Иртыш» сообщил о прекращении выступлений в чемпионате Казахстана. Такое решение было принято руководством клуба в связи с существенными финансовыми проблемами.

«Общее собрание попечительского совета ОФ «Футбольный клуб «ERTIS» приняло решение отказаться от участия в чемпионате Республики Казахстан по футболу 2020 года в связи с невозможностью исполнения клубом финансовых и спортивных обязательств.

На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб «ERTIS» будет исключён из состава участников чемпионата», — сообщается на официальном сайте чемпионата Казахстана по футболу.

Согласно регламенту чемпионата Казахстана, результаты «Иртыша» в текущем сезоне аннулированы. Помимо этого, молодёжная команда «Иртыша» не сможет принять участие в первенстве Второй лиги. Матчи с участием команды будут исключены из обновленного календаря чемпионата.

«Иртыш» пять раз побеждал в чемпионате Казахстана (1993, 1997, 1999, 2002, 2003). Победитель национального кубка (1997/1998).

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