Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в московский «Спартак». Информация об этом появилась в «телеграм»-канале Mash. За московский клуб футболист выступал с 2013 по 2019 год.

«Странно, вчера пишут, что контракт не продлили, потом — что продлили, сегодня – “Спартак”. Новости чуть ли не каждый день теперь — узнаю их от вас. Если серьёзно, то уже рассказал, что продлил соглашение с “Ахматом” до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.

Если где-то сказал, что хочу вернуться в “Спартак”, так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьёзные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире", — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Появились слухи, что по окончании сезона-2019/2020 грозненский клуб планирует расстаться с 33-летним футболистом.