Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» стал лидером среди клубов РПЛ по выручке в 2019 году, заработав 11,3 млрд рублей

«Зенит» стал лидером среди клубов РПЛ по выручке в 2019 году, заработав 11,3 млрд рублей
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» по итогам прошлого года сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки, сообщает «Интерфакс».

Согласно отчетности РСБУ, выручка «Зенита» за 2019 год составила 11,31 млрд руб. По сравнению с 2018-м, выручка клуба сократилась на 160 млн руб.

«Локомотив» увеличил выручку с 5,25 млрд руб. до 6,14 млрд. Третий по этому показателю — «Спартак»: выручка выросла с 5,2 млрд рубл. до 5,4 млрд.

На четвертом месте по размеру выручки — «Динамо», резко увеличившее свои показатели с 1,71 млрд руб. до 4,08 млрд. Выручка ЦСКА упала с 2,83 млрд руб. до 2,66 млрд.

«Краснодар» увеличил выручку с 2,46 млрд руб. до 2,95 млрд. Выручка «Рубина» сократилась с 3,83 млрд руб. до 3,65 млрд. У «Ростова» выручка выросла с 807 млн руб. до 2,1 млрд.

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила € 752 млн — это шестое место в Европе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020