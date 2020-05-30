«Зенит» стал лидером среди клубов РПЛ по выручке в 2019 году, заработав 11,3 млрд рублей

Петербургский «Зенит» по итогам прошлого года сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру выручки, сообщает «Интерфакс».

Согласно отчетности РСБУ, выручка «Зенита» за 2019 год составила 11,31 млрд руб. По сравнению с 2018-м, выручка клуба сократилась на 160 млн руб.



«Локомотив» увеличил выручку с 5,25 млрд руб. до 6,14 млрд. Третий по этому показателю — «Спартак»: выручка выросла с 5,2 млрд рубл. до 5,4 млрд.

На четвертом месте по размеру выручки — «Динамо», резко увеличившее свои показатели с 1,71 млрд руб. до 4,08 млрд. Выручка ЦСКА упала с 2,83 млрд руб. до 2,66 млрд.



«Краснодар» увеличил выручку с 2,46 млрд руб. до 2,95 млрд. Выручка «Рубина» сократилась с 3,83 млрд руб. до 3,65 млрд. У «Ростова» выручка выросла с 807 млн руб. до 2,1 млрд.