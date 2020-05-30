«Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м месте

«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Согласно отчётности РСБУ, по итогам прошлого года «Краснодар» получил 1,97 млрд руб. убытка после 1,2 млн прибыли в 2018 году. На втором месте «Сочи» с убытком в 1,5 млрд руб.

Столичный «Спартак» зафиксировал 803,6 млн руб. убытка после 877,9 млн в 2018-м. Чистый убыток ЦСКА составил 709,6 млн руб. после прибыли в размере 18 млн в предыдущем расчётном периоде.

«Локомотив» сократил убыток до 133 млн рубл. со 166,5 млн в 2018 году. У «Ростова» убыток уменьшился с 458 млн руб. до 45 млн в 2019 году.

После 1,1 млрд рублей убытка в 2018-м «Динамо» по итогам прошлого года получило 88 млн чистой прибыли. «Рубин» увеличил чистую прибыль до 188,3 млн руб. с 134 млн.

Прибыль «Уфы» по итогам 2019 года — 370,9 млн руб., в 2018-м уфимцы показали 428,3 млн руб.

Самым прибыльным клубом по итогам 2019 года стал «Зенит». После символического убытка в размере 15 млн руб. петербургский клуб зафиксировал прибыль в размере 547 млн.