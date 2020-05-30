«Ростов» рассматривает возможность возвращения Гулиева

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» рассматривает возможность возвращения полузащитника Аяза Гулиева, выступающего за «Спартак».

Ранее Гулиев был переведён в «Спартак-2» за нарушение командной дисциплины. Игрок неподобающе вёл себя на собрании команды. Во время встречи полузащитник несколько раз высказал недовольство в адрес одного из тренеров.

23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых результативными действиями не отличился и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.