Хавбек «Шальке» Маккенни надел повязку в память о погибшем во время ареста афроамериканце

Полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни на матче надел повязку со словами в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе, США.
Американский футболист появился на поле в матче Бундеслиги с «Вердером» (0:1) с повязкой на руке, на которой было написано «Справедливость для Джорджа».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах Миннеаполиса, штат Миннесота, США, в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал так несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский не откликался на просьбу. Через какое-то время Джордж потерял сознание, ему вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему.
- 30 мая 2020
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