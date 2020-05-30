«Бавария» — «Фортуна»: составы команд на матч 29-го тура чемпионата Германии
Тренерские штабы мюнхенской «Баварии» и «Фортуны» из Дюссельдорфа назвали составы своих команд на матч 29-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандес, Павар, Киммих, Дэвис, Коман, Горецка, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Боатенг, Одриосола, Кюизанс, Мартинес, Батиста Майер, Перишич, Сингх, Зиркзе.
«Фортуна»: Кастенмайер, Бодзек, Гисельман, Хоффман, Йоргенсен, Циммерман, Томми, Штёгер, Моралес, Скрыбски, Караман.
Запасные: Рензинг, Бормут, Зуттнер, Бериша, Офори, Пледль, Зоботтка, Циммер, Хеннингс.
Встреча состоится сегодня, 30 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Фортуна».
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