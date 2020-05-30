Гладилин: Глушаков в «Спартаке»? Смысл есть, если ему хотят организовать прощальный матч

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слух, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в стан красно-белых.

«Глушаков, придя в «Ахмат», даже не стал лидером. Его постоянно меняют. Как команда, которая ставит задачу играть в Лиге чемпионов, как «Спартак», может рассматривать вариант возвращения Глушакова? Как игрок он клубу уже не нужен. Денис это понимает, поэтому это невозможно.

Даже не стоит обсуждать серьёзно такие новости. Человек близится к завершению карьеры. Если кто-то хочет организовать ему прощальный матч, тогда есть смысл. А в остальном — нет. Это какая-то рекламная акция», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.