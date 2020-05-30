«Работаем в поте лица». Жоау Мариу опубликовал фото с тренировки «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с португальским форвардом Эдером.



«Работаем в поте лица», — подписал Мариу фото с тренировки москвичей.

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Аренда Жоау Мариу истечёт 30 июня, после чего он должен вернуться в «Интер».

«Локомотив» уже сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу. Причина — слишком высокая цена выкупа — € 18 млн.